Força-tarefa remove veículos abandonados em Cabo Frio (RJ) A ação visa evitar problemas de saúde pública e melhorar o trânsito local Balanço Geral Interior RJ|Do R7 27/06/2025 - 15h35 (Atualizado em 27/06/2025 - 15h35 )

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Cabo Frio (RJ) realizou uma operação para remover veículos abandonados das ruas do bairro Praia do Siqueira. Três carros foram levados para o depósito público após os responsáveis não tomarem providências dentro do prazo legal. A ação visa evitar problemas de saúde pública e melhorar o trânsito local, com base em denúncias da população e monitoramento das autoridades.