Frente fria traz queda de temperatura e instabilidade climática no Rio Em Cabo Frio, a Defesa Civil alerta para a vulnerabilidade das pessoas em situação de rua Balanço Geral Interior RJ|Do R7 10/06/2025 - 18h14

A região do Rio de Janeiro enfrenta uma frente fria que provoca queda nas temperaturas e instabilidade climática. Em Campos, os termômetros marcam 22 graus, com sensação térmica de 20. A previsão indica mínimas de 10 graus nos próximos dias. Em Cabo Frio, a Defesa Civil alerta para a vulnerabilidade das pessoas em situação de rua. Em Macaé, o clima instável persiste, com temperaturas em torno de 24 graus. A população se prepara para enfrentar o frio intenso.