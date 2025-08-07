Gambá fica preso no interior de loja em Búzios (RJ) e surpreende turistas Visivelmente assustado, o gambá tentou escapar, mas foi impedido pela porta de vidro Balanço Geral Interior RJ|Do R7 07/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 07/08/2025 - 15h59 ) twitter

Um gambá ficou preso em uma loja na Rua das Pedras, em Búzios (RJ), atraindo a atenção de turistas. O animal entrou no estabelecimento enquanto estava aberto e acabou trancado após o fechamento. Visivelmente assustado, o gambá tentou escapar, mas foi impedido pela porta de vidro. A situação gerou preocupação entre os passantes, que destacaram a importância de acionar o corpo de bombeiros para o resgate adequado.