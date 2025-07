Governo do estado do Rio abre 50 mil vagas para ensino médio a distância O programa é voltado para jovens e adultos, oferecendo um modelo semipresencial que permite flexibilidade nos estudos Balanço Geral Interior RJ|Do R7 28/07/2025 - 16h59 (Atualizado em 28/07/2025 - 16h59 ) twitter

O governo do estado abriu 50 mil vagas para ensino médio a distância, com matrículas iniciadas nesta segunda-feira (28). O programa é voltado para jovens e adultos, oferecendo um modelo semipresencial que permite flexibilidade nos estudos. As 59 unidades, administradas pela Fundação Cecierj, oferecem chip gratuito de internet para facilitar o acesso às plataformas de aprendizagem. Mais informações estão disponíveis no site oficial.