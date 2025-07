Governo do estado do Rio restabelece o cofinanciamento à saúde de Campos A medida ocorre após pressão política e investigação do Ministério Público, que questionou a justificativa técnica para o corte Balanço Geral Interior RJ|Do R7 21/07/2025 - 17h41 (Atualizado em 21/07/2025 - 17h41 ) twitter

O governo do estado do Rio reverteu a decisão de cortar o cofinanciamento à saúde de Campos, restabelecendo o repasse de mais de R$ 66 milhões para 2025. A medida ocorre após pressão política e investigação do Ministério Público, que questionou a justificativa técnica para o corte. A promotora Maristela Naurath destacou preocupações sobre a decisão ser política. A resolução foi publicada no Diário Oficial, impactando positivamente Campos e municípios vizinhos.