Goytacaz apresenta jogadores para disputa da série B2 do Carioca A novidade é a participação de 99% de atletas da região, um desafio proposto pelo diretor de futebol Balanço Geral Interior RJ|Do R7 27/08/2025 - 15h54 (Atualizado em 27/08/2025 - 16h04 )

O Goytacaz apresentou sua comissão técnica e elenco de 25 jogadores para o estadual da Série B2, com estreia prevista para 20 de setembro. A novidade é a participação de 99% de atletas da região, um desafio proposto pelo diretor de futebol. O técnico Max Abreu, com história no clube, lidera a equipe. O meia Joezinho, conhecido da torcida, retorna ao time. A preparação intensifica-se para a competição, com foco na integração rápida do elenco.