Goytacaz completa 113 anos: clube se prepara para a disputa do Carioca B2
Leandro Nunes, vice-presidente, fala sobre os desafios enfrentados e a apresentação do novo uniforme
O Goytacaz Futebol Clube comemora 113 anos com uma coletiva de imprensa no estádio, destacando o retorno ao Campeonato Carioca Série B2. Leandro Nunes, vice-presidente, fala sobre os desafios enfrentados e a apresentação do novo uniforme. Ricardo Bovl lidera a equipe de futebol, com novos atletas já contratados. A torcida é convidada a participar e conferir as novidades.