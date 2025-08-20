Goytacaz completa 113 anos: clube se prepara para a disputa do Carioca B2 Leandro Nunes, vice-presidente, fala sobre os desafios enfrentados e a apresentação do novo uniforme Balanço Geral Interior RJ|Do R7 20/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 20/08/2025 - 15h59 ) twitter

O Goytacaz Futebol Clube comemora 113 anos com uma coletiva de imprensa no estádio, destacando o retorno ao Campeonato Carioca Série B2. Leandro Nunes, vice-presidente, fala sobre os desafios enfrentados e a apresentação do novo uniforme. Ricardo Bovl lidera a equipe de futebol, com novos atletas já contratados. A torcida é convidada a participar e conferir as novidades.