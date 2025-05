Grave acidente deixa dois mortos entre Itaperuna e Laje do Muriaé (RJ) Gabriel Coelho, de 18 anos, e Nayara Portela, de 25 anos, perderam a vida, além de outras duas pessoas que ficaram feridas Balanço Geral Interior RJ|Do R7 12/05/2025 - 17h02 (Atualizado em 12/05/2025 - 17h02 ) twitter

Um grave acidente de trânsito ocorrido na RJ-116, entre Itaperuna e Laje do Muriaé, no estado do Rio de Janeiro, resultou na morte de dois jovens, Gabriel Coelho e Nayara Portela. Carlos Orador fornece detalhes sobre o incidente, destacando a importância da conscientização no trânsito, especialmente durante o mês de maio, dedicado à prevenção de acidentes. A prefeitura local lamentou as perdas, e as circunstâncias do acidente ainda estão sob investigação.