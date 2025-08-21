Guardas municipais de São João da Barra (RJ) salvam bebê engasgado A mãe e a tia agiram rapidamente, buscando ajuda Balanço Geral Interior RJ|Do R7 21/08/2025 - 15h42 (Atualizado em 21/08/2025 - 16h14 ) twitter

Em São João da Barra (RJ), a família de Antonella, um bebê de 15 dias, viveu momentos de desespero quando a recém-nascida engasgou. A mãe e a tia agiram rapidamente, buscando ajuda dos guardas municipais que realizaram a manobra de desobstrução. A ação rápida e eficaz dos agentes salvou a vida da bebê, trazendo alívio e emoção à família. A experiência reforçou a importância dos primeiros socorros e a fé em momentos críticos.