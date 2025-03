Hemolagos e Hemocampos precisam urgente de doadores de sangue para abastecimento Em Cabo Frio, unidade ampliou o horário de coleta para facilitar doações Balanço Geral Interior RJ|Do R7 25/03/2025 - 15h45 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h45 ) twitter

No interior do estado, o Hemolagos e o Hemocampos, os dois principais centros de coleta de sangue da região, estão precisando de doadores para abastecer o estoque. Em Cabo Frio, a unidade inclusive ampliou o horário de coleta, para facilitar as doações.