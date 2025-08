Henrique Avancini participará da 80ª Prova Ciclística de São Salvador As inscrições foram prorrogadas até hoje (4) às 18h, devido à alta demanda de atletas Balanço Geral Interior RJ|Do R7 04/08/2025 - 15h45 (Atualizado em 04/08/2025 - 15h45 ) twitter

A 80ª edição da Prova Ciclística de São Salvador contará com a presença do bicampeão mundial Henrique Avancini. As inscrições foram prorrogadas até hoje (4) às 18h, devido à alta demanda de atletas. O evento ocorrerá em Campos (RJ) no dia 6 de agosto, com largada às 7h na Avenida Alberto Torres. Os cinco primeiros colocados de cada categoria receberão troféus. Kits devem ser retirados na loja Rocha Sports.