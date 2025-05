HFM registra aumento dos casos de atendimentos às vítimas de acidente Foram 1477 casos entre janeiro e abril, incluindo mais de 800 envolvendo motos e mais de 10 óbitos Balanço Geral Interior RJ|Do R7 26/05/2025 - 17h06 (Atualizado em 26/05/2025 - 17h06 ) twitter

O Hospital Ferreira Machado, em Campos (RJ), registrou um aumento significativo de atendimentos por acidentes de trânsito no início do ano, principalmente motociclistas, com 1477 casos entre janeiro e abril, incluindo mais de 800 envolvendo motos e mais de 10 óbitos. O Hemocentro de Campos apela para doações de sangue, cruciais para emergências, enquanto a situação mostra a urgência em melhorar o trânsito e conscientizar motoristas.