Homem é preso após enviar mensagens ameaçadoras para ex-companheira em Búzios (RJ)
A vítima, que já havia sofrido agressões anteriores, procurou a delegacia para registrar a ocorrência
Em Búzios (RJ), um homem foi preso em flagrante após ameaçar e tentar matar sua ex-companheira. A vítima, que já havia sofrido agressões anteriores, procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Durante o depoimento, o agressor enviou mensagens ameaçadoras, o que levou à sua prisão imediata. A ação foi coordenada pelo delegado Lauro Coelho, destacando a importância de denunciar casos de violência doméstica.