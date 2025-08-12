Logo R7.com
Homem é preso após enviar mensagens ameaçadoras para ex-companheira em Búzios (RJ)

A vítima, que já havia sofrido agressões anteriores, procurou a delegacia para registrar a ocorrência

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Em Búzios (RJ), um homem foi preso em flagrante após ameaçar e tentar matar sua ex-companheira. A vítima, que já havia sofrido agressões anteriores, procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Durante o depoimento, o agressor enviou mensagens ameaçadoras, o que levou à sua prisão imediata. A ação foi coordenada pelo delegado Lauro Coelho, destacando a importância de denunciar casos de violência doméstica.

