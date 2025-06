Homem é preso após fugir de abordagem policial com placa de moto adulterada A perseguição começou na ponte João Barcelos Martins e terminou em colisão com outro veículo Balanço Geral Interior RJ|Do R7 16/06/2025 - 15h00 (Atualizado em 16/06/2025 - 15h00 ) twitter

Um homem foi preso em flagrante, após fugir de uma abordagem policial em Campos (RJ), pilotando uma moto com placa adulterada. A perseguição começou na ponte João Barcelos Martins e terminou em colisão com outro veículo. O condutor, sem antecedentes criminais, fugiu por não ter habilitação e por adulteração de placa, crime previsto no artigo 311 do Código Penal. As câmeras de segurança foram essenciais para a captura.