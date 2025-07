Homem é preso após furtar roda de carro estacionado no centro de Campos (RJ) A ação foi capturada por câmeras de segurança Balanço Geral Interior RJ|Do R7 25/07/2025 - 14h20 (Atualizado em 25/07/2025 - 14h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 50 anos foi detido após furtar a roda de um carro estacionado em frente a um edifício comercial no centro de Campos dos Goytacazes (RJ). A ação foi capturada por câmeras de segurança, permitindo rápida identificação e prisão do suspeito. O caso destaca a importância do monitoramento por câmeras para a segurança pública, com planos de expansão do sistema de vigilância na cidade.