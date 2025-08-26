Homem é preso após ser flagrado furtando ar-condicionado de órgão público em São Fidélis (RJ) O crime ocorreu durante a noite, quando o suspeito distraiu o guarda pedindo comida Balanço Geral Interior RJ|Do R7 26/08/2025 - 14h49 (Atualizado em 26/08/2025 - 14h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi detido em São Fidélis (RJ) após furtar um ar-condicionado da Secretaria de Assistência Social. O crime ocorreu durante a noite, quando o suspeito distraiu o guarda pedindo comida, enquanto um comparsa realizava o furto. O equipamento foi recuperado e o suspeito, que também estava com outros itens roubados e uma moto, foi encaminhado à delegacia local para responder pelo crime.