Homem é preso com drogas durante ação da PM em Arraial do Cabo (RJ) Durante a abordagem, o suspeito resistiu e tentou fugir, necessitando reforço policial Balanço Geral Interior RJ|Do R7 24/07/2025 - 14h58 (Atualizado em 24/07/2025 - 14h58 )

Em Arraial do Cabo (RJ), uma operação policial no Morro da Cabocla resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas. Durante a abordagem, o suspeito resistiu e tentou fugir, necessitando reforço policial. Imagens mostram a contenção do homem, que já possuía extensa ficha criminal. Ele foi levado à delegacia e permanece detido à disposição da justiça.