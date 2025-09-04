Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Homem é preso em Macaé (RJ) após tentar matar ex-companheira e atual namorado dela

O crime ocorreu em 8 de junho, e a polícia levou mais de dois meses para localizar o suspeito

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Um homem foi preso em Macaé (RJ) após tentar matar sua ex-companheira e o atual namorado dela. O crime ocorreu em 8 de junho, e a polícia levou mais de dois meses para localizar o suspeito, que foi encontrado no Parque Atlântico. Ele já tinha um mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio e ameaça. A Polícia Civil informou que o suspeito invadiu a casa da ex-namorada e esfaqueou outros moradores.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.