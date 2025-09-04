Homem é preso em Macaé (RJ) após tentar matar ex-companheira e atual namorado dela
O crime ocorreu em 8 de junho, e a polícia levou mais de dois meses para localizar o suspeito
Um homem foi preso em Macaé (RJ) após tentar matar sua ex-companheira e o atual namorado dela. O crime ocorreu em 8 de junho, e a polícia levou mais de dois meses para localizar o suspeito, que foi encontrado no Parque Atlântico. Ele já tinha um mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio e ameaça. A Polícia Civil informou que o suspeito invadiu a casa da ex-namorada e esfaqueou outros moradores.