Homem é preso em Rio das Ostras (RJ) após esfaquear a própria esposa A vítima foi levada ao pronto-socorro e permanece em observação Balanço Geral Interior RJ|Do R7 30/07/2025 - 15h55 (Atualizado em 30/07/2025 - 15h55 )

Em Rio das Ostras (RJ), um homem foi preso após agredir sua esposa com uma facada no pescoço. A vítima foi levada ao pronto-socorro e permanece em observação. O agressor, que inicialmente afirmou ir à delegacia, foi encontrado em uma barraca de churrasquinho e autuado por lesão corporal com base na Lei Maria da Penha. O caso destaca a urgência de denunciar e combater a violência doméstica.