Homem é preso por agredir filhos com fios de cobre em Rio das Ostras (RJ) Agressor, com histórico de violência, utilizava fios de cobre para castigar as crianças

Balanço Geral Interior RJ|Do R7 20/03/2025 - 18h01 (Atualizado em 20/03/2025 - 18h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share