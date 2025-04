Homem é preso por ameaçar incendiar casa com filhos e ex-companheira O caso de violência doméstica também envolveu agressões físicas e ameaças de esfaqueamento Balanço Geral Interior RJ|Do R7 15/04/2025 - 13h12 (Atualizado em 15/04/2025 - 13h12 ) twitter

Um homem foi detido no bairro do Jockey Club, em Campos (RJ), após ameaçar incendiar a casa com seus filhos e a ex-companheira dentro. O caso envolveu agressões físicas e ameaças de esfaqueamento.

A polícia agiu rapidamente após a denúncia, ressaltando a importância de relatar tais incidentes para prevenir tragédias.

A situação mostra a necessidade urgente de combater a violência contra as mulheres e proteger as vítimas de abusos contínuos. A comunidade é incentivada a denunciar casos semelhantes para evitar consequências fatais.