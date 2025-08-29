Logo R7.com
Homem é preso por armazenar e comercializar pornografia infantil da própria filha

O caso foi descoberto após a menina relatar abusos sexuais à professora durante um trabalho escolar sobre adultização

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Um homem foi preso em flagrante por armazenar e comercializar pornografia infantil da própria filha de 13 anos em Arraial do Cabo (RJ). O caso foi descoberto após a menina relatar abusos sexuais à professora durante um trabalho escolar sobre adultização. A polícia encontrou evidências no celular do suspeito. A menina está sob cuidados da assistência social, enquanto o pai aguarda audiência de custódia.

