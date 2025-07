Homem é preso por transportar drogas no porta-malas do carro em Santo Antônio de Pádua (RJ) O veículo, já monitorado pelo setor de inteligência, foi interceptado no trevo da cidade

Balanço Geral Interior RJ|Do R7 11/07/2025 - 15h37 (Atualizado em 11/07/2025 - 15h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share