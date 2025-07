Homem é preso suspeito de arrombar e furtar objetos de dentro de veículo A polícia encontrou o suspeito em sua residência, onde também foram apreendidos os produtos furtados Balanço Geral Interior RJ|Do R7 21/07/2025 - 17h55 (Atualizado em 21/07/2025 - 17h55 ) twitter

Um homem foi preso em Campos (RJ) após ser identificado como principal suspeito de arrombar e furtar objetos de um veículo no centro da cidade. A polícia encontrou o suspeito em sua residência, onde também foram apreendidos os produtos furtados. Com 14 passagens pela polícia, incluindo homicídio e tráfico, o caso levanta questões sobre a reincidência e a sensação de impunidade no sistema de segurança pública.