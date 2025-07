Homem invade estacionamento de prédio e furta bicicleta e outros objetos O incidente ocorreu de madrugada e só foi percebido pelos moradores pela manhã Balanço Geral Interior RJ|Do R7 22/07/2025 - 15h59 (Atualizado em 22/07/2025 - 15h59 ) twitter

Câmeras de segurança registraram um homem invadindo o estacionamento de um prédio no Parque São Caetano, Campos dos Goytacazes (RJ), onde furtou uma bicicleta e objetos de um carro. O incidente ocorreu de madrugada e só foi percebido pelos moradores pela manhã. Este não é o primeiro caso de invasão no local. As imagens foram entregues à Polícia Civil, que investiga o caso para identificar o suspeito.