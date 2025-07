Homem morre após tombar com caminhão em Rio das Ostras (RJ) O acidente ocorreu em uma área crítica e exigiu o uso de uma retroescavadeira para remover o veículo Balanço Geral Interior RJ|Do R7 30/07/2025 - 16h00 (Atualizado em 30/07/2025 - 16h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um caminhoneiro de 34 anos, identificado como Rafael Rangel, morreu após seu caminhão tombar em uma curva na Avenida Petróleo e Gás, no distrito de Cantagalo, Rio das Ostras (RJ). O acidente ocorreu em uma área crítica e exigiu o uso de uma retroescavadeira para remover o veículo e a carga de paletes espalhada na via. As causas do acidente ainda estão sob investigação. A via foi liberada após a remoção.