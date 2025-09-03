Homem quebra vidro de carro estacionado na área central de Campos (RJ) Câmeras de segurança flagraram a tentativa de assalto Balanço Geral Interior RJ|Do R7 03/09/2025 - 17h08 (Atualizado em 03/09/2025 - 17h08 ) twitter

Em Campos (RJ), uma tentativa de furto a veículo em plena luz do dia levanta questões sobre segurança. Câmeras flagraram o momento em que o suspeito quebra o vidro de um carro enquanto o dono do veículo acompanhava a esposa no hospital. A reportagem destaca possíveis medidas preventivas para reduzir furtos de veículos, como não deixar objetos à vista e estacionar em locais iluminados.