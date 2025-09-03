Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Homem quebra vidro de carro estacionado na área central de Campos (RJ)

Câmeras de segurança flagraram a tentativa de assalto

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Em Campos (RJ), uma tentativa de furto a veículo em plena luz do dia levanta questões sobre segurança. Câmeras flagraram o momento em que o suspeito quebra o vidro de um carro enquanto o dono do veículo acompanhava a esposa no hospital. A reportagem destaca possíveis medidas preventivas para reduzir furtos de veículos, como não deixar objetos à vista e estacionar em locais iluminados.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.