Homem quebra vidro de carro estacionado na área central de Campos (RJ)
Câmeras de segurança flagraram a tentativa de assalto
Em Campos (RJ), uma tentativa de furto a veículo em plena luz do dia levanta questões sobre segurança. Câmeras flagraram o momento em que o suspeito quebra o vidro de um carro enquanto o dono do veículo acompanhava a esposa no hospital. A reportagem destaca possíveis medidas preventivas para reduzir furtos de veículos, como não deixar objetos à vista e estacionar em locais iluminados.