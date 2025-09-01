Homem se recusa a pagar conta de bar e ataca policial com uma gravata
Um lutador de jiu-jitsu e outros clientes ajudaram a conter o agressor, que foi levado à delegacia
Uma briga em um bar no bairro Passagem, em Cabo Frio (RJ), resultou em um policial agredido por um cliente que se recusou a pagar a conta. O gerente chamou a polícia, mas o homem resistiu à prisão e atacou o policial com uma gravata. Outros clientes ajudaram a conter o agressor, que foi levado à delegacia. Um lutador de jiu-jitsu interveio para ajudar, destacando a importância de apoiar as forças da lei.