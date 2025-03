Idosa de 90 anos viralizou ao tentar “espantar” e fugir de um drone no Ceará Brincadeira dos netos causou reação espontânea na avó que mora em sítio Balanço Geral Interior RJ|Do R7 26/03/2025 - 19h21 (Atualizado em 26/03/2025 - 19h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma agricultora de 90 anos divertiu a web na semana passada, ao tentar espantar e fugir de um drone, na lavoura do sítio onde mora, em Juazeiro do Norte, interior do Ceará. A idosa achou que o equipamento era um disco voador e a reação dela viralizou na internet.