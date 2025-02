Idosa morre atropelada por ônibus ao tentar atravessar a rua Vítima de 84 anos ficou presa entre as rodas do coletivo; outra idosa ficou ferida, mas sobreviveu Balanço Geral Interior RJ|Do R7 04/02/2025 - 13h19 (Atualizado em 04/02/2025 - 13h19 ) twitter

Uma idosa de 84 anos morreu após ser atropelada por um ônibus em Macaé, no Rio de Janeiro. Ela ficou presa entre as rodas do coletivo e não resistiu aos ferimentos.

Outra idosa, que a acompanhava, também foi atingida, mas sobreviveu com ferimentos. Testemunhas relataram que as duas tentaram atravessar a pista correndo.