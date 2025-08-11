Logo R7.com
Idoso suspeito de abusar sexualmente de uma cadela é detido após vídeo viralizar

O caso, ocorrido no distrito de Boaventura, não resultou na prisão do suspeito, já que não houve flagrante do crime

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Um homem de 65 anos foi detido pela Polícia Militar em Itaperuna (RJ), suspeito de abusar sexualmente de uma cadela. O caso, ocorrido no distrito de Boaventura, veio à tona após a divulgação de vídeos nas redes sociais. A polícia investiga o caso, que não resultou em prisão em flagrante. A lei de maus-tratos a animais prevê penas de 2 a 5 anos de prisão. A situação gera revolta e repulsa na comunidade.

