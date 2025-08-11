Idoso suspeito de abusar sexualmente de uma cadela é detido após vídeo viralizar
O caso, ocorrido no distrito de Boaventura, não resultou na prisão do suspeito, já que não houve flagrante do crime
Um homem de 65 anos foi detido pela Polícia Militar em Itaperuna (RJ), suspeito de abusar sexualmente de uma cadela. O caso, ocorrido no distrito de Boaventura, veio à tona após a divulgação de vídeos nas redes sociais. A polícia investiga o caso, que não resultou em prisão em flagrante. A lei de maus-tratos a animais prevê penas de 2 a 5 anos de prisão. A situação gera revolta e repulsa na comunidade.