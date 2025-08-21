Imagens exclusivas de câmeras de segurança revelam trajeto de mulher assediada e agredida
As imagens mostram seu percurso e um veículo suspeito, agora sob análise das autoridades
Imagens de câmeras de segurança da Prefeitura de Campos (RJ) revelam o trajeto de Cristiane, envolvida em um incidente investigado pela polícia. As imagens mostram seu percurso e um veículo suspeito, agora sob análise das autoridades. O secretário de segurança, Rodrigo Ibiapina, destaca a importância da tecnologia na segurança pública e a expansão do monitoramento na cidade.