Imagens exclusivas de câmeras de segurança revelam trajeto de mulher assediada e agredida As imagens mostram seu percurso e um veículo suspeito, agora sob análise das autoridades Balanço Geral Interior RJ|Do R7 21/08/2025 - 15h29 (Atualizado em 21/08/2025 - 15h29 )

Imagens de câmeras de segurança da Prefeitura de Campos (RJ) revelam o trajeto de Cristiane, envolvida em um incidente investigado pela polícia. As imagens mostram seu percurso e um veículo suspeito, agora sob análise das autoridades. O secretário de segurança, Rodrigo Ibiapina, destaca a importância da tecnologia na segurança pública e a expansão do monitoramento na cidade.