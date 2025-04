Inauguração do novo Campus da UFF conta com participação do presidente Lula A construção, iniciada em 2012, enfrentou diversas paralisações, sendo retomada em 2020 graças a emendas parlamentares e verbas federais

Balanço Geral Interior RJ|Do R7 14/04/2025

