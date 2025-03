Inaugurado pórtico do parque ecológico Evento fez parte da comemoração de 190 anos de elevação de Campos à categoria de cidade Balanço Geral Interior RJ|Do R7 28/03/2025 - 17h42 (Atualizado em 28/03/2025 - 17h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Campos comemora 190 anos de elevação à categoria de cidade, nesta sexta-feira (28). Dentre as festividades para marcar a data, foi a inauguração do pórtico do parque ecológico.