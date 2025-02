Incêndio em terreno baldio no bairro do Caju, em Campos, deixa moradores assustados Labaredas de fogo chegaram a quase dois metros Balanço Geral Interior RJ|Do R7 21/02/2025 - 10h13 (Atualizado em 21/02/2025 - 10h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Campos, moradores do bairro do Caju ficaram assustados com um incêndio em um terreno baldio.