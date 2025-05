Infestação de escorpiões preocupa moradores do bairro Parque Tropical Após reportagem da RECORD, a equipe de jornalismo visitou o local, onde a presença desses animais peçonhentos é evidente Balanço Geral Interior RJ|Do R7 21/05/2025 - 18h17 (Atualizado em 21/05/2025 - 18h17 ) twitter

Os moradores da região da baixada, em Campos (RJ), estão alarmados com a infestação de escorpiões, especialmente no Parque Tropical. Após reportagens da RECORD, a equipe de jornalismo visitou o local, onde a presença desses animais peçonhentos é evidente. A situação é agravada pelo acúmulo de entulhos, que serve de abrigo para os escorpiões. O escorpião amarelo, um dos mais perigosos do Brasil, representa um risco maior para crianças e idosos. Medidas preventivas incluem a eliminação de entulhos e a preservação de predadores naturais. O uso de inseticidas não é recomendado devido ao risco de ataques. A orientação é manter a vigilância e buscar atendimento médico imediato em caso de picadas.