Inscrições encerram hoje (30) para a 80ª Prova Ciclística de São Salvador O evento ocorre no feriado de 6 de agosto, em Campos (RJ) 30/07/2025

Hoje (30) é o último dia para inscrições na 80ª Prova Ciclística de São Salvador, com encerramento às 23h59. O evento, que ocorre no feriado de 6 de agosto em Campos (RJ), já conta com 200 inscritos e espera mais 80 até o fim do dia. Serão 35 categorias, incluindo crianças, com troféus para os vencedores. Haverá também um passeio ciclístico e sorteio de bicicletas para o público presente.