Instabilidade climática provoca impactos e gera desafios para agricultores A chuva, embora benéfica para as plantações, vem em períodos inesperados, complicando o planejamento agrícola Balanço Geral Interior RJ|Do R7 15/05/2025 - 17h27 (Atualizado em 15/05/2025 - 17h27 )

A chegada do inverno no interior do Rio de Janeiro traz temperaturas mais amenas, mas também desafios devido à instabilidade climática. Produtores enfrentam dificuldades com a imprevisibilidade do clima, que afeta a agricultura local. A chuva, embora benéfica para as plantações, vem em períodos inesperados, complicando o planejamento agrícola. A busca por variedades de cana mais resistentes à seca é uma estratégia adotada para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. A previsão indica uma redução gradual nas chuvas e temperaturas mais baixas, o que pode impactar tanto a vida urbana quanto rural.