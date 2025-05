Invasão de macaco-prego preocupa família em Campos dos Goytacazes (RJ) A presença do animal suscita preocupações sobre a transmissão de doenças entre a fauna silvestre e humanos Balanço Geral Interior RJ|Do R7 23/05/2025 - 17h26 (Atualizado em 23/05/2025 - 17h26 ) twitter

Um macaco-prego tem causado preocupação no Parque Leopoldina, em Campos (RJ), com visitas frequentes a residências para buscar comida e furtar objetos, levantando a hipótese de abandono. A presença do animal suscita preocupações sobre a transmissão de doenças entre a fauna silvestre e humanos. Especialistas alertam para os perigos de ter primatas como animais de estimação, enfatizando seu papel ecológico e a importância da interação com outros de sua espécie.