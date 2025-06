IOM BIKE DAY: evento ciclístico reuniu cerca de 500 ciclistas em Macaé (RJ) O evento do Instituto de Oncologia de Macaé celebrou a vida e a conscientização sobre a saúde Balanço Geral Interior RJ|Do R7 02/06/2025 - 18h44 (Atualizado em 02/06/2025 - 18h44 ) twitter

A segunda edição do IOM BIKE DAY reuniu cerca de 500 ciclistas em Macaé (RJ) para um passeio de 7 km, promovendo atividade física para a saúde mental e física. O evento do Instituto de Oncologia de Macaé celebrou a vida e a conscientização sobre a saúde, com confraternização e sorteios na Lagoa de Imboassica.