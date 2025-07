Irmãos de Cabo Frio (RJ) se destacam no jiu-jitsu e transformam luta em superação Após a perda do pai, o esporte se tornou um recomeço Balanço Geral Interior RJ|Do R7 31/07/2025 - 17h01 (Atualizado em 31/07/2025 - 17h01 ) twitter

Ana Beatriz e Luiz Gabriel, irmãos mineiros residentes em Cabo Frio (RJ), brilham no jiu-jitsu juvenil e infantojuvenil. Após a perda do pai, o esporte se tornou um recomeço, trazendo vitórias e superação. Ana, campeã nacional, e Gabriel, vice-campeão brasileiro, treinam intensamente com o sonho de competir na Europa. Com apoio da mãe e do treinador, eles buscam viver do esporte, transformando dor em conquistas.