Joalheria é furtada e três suspeitos são flagrados pelas câmeras durante o crime Câmeras de segurança capturaram o momento em que um casal, agindo com tranquilidade, subtraiu joias enquanto a funcionária estava distraída Balanço Geral Interior RJ|Do R7 01/09/2025 - 14h17 (Atualizado em 01/09/2025 - 14h17 )

Em Rio das Ostras (RJ), uma joalheria foi alvo de um furto audacioso, causando um prejuízo de cerca de R$ 20 mil. Câmeras de segurança capturaram o momento em que um casal, agindo com tranquilidade, subtraiu joias enquanto a funcionária estava atendendo uma outra pessoa. A Polícia Civil já está com as imagens e busca identificar os três suspeitos envolvidos no crime.