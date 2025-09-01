Logo R7.com
Joalheria é furtada e três suspeitos são flagrados pelas câmeras durante o crime

Câmeras de segurança capturaram o momento em que um casal, agindo com tranquilidade, subtraiu joias enquanto a funcionária estava distraída

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Em Rio das Ostras (RJ), uma joalheria foi alvo de um furto audacioso, causando um prejuízo de cerca de R$ 20 mil. Câmeras de segurança capturaram o momento em que um casal, agindo com tranquilidade, subtraiu joias enquanto a funcionária estava atendendo uma outra pessoa. A Polícia Civil já está com as imagens e busca identificar os três suspeitos envolvidos no crime.

