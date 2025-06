Jovem atleta aldeense se destaca em competições de Jiu-Jitsu Com 13 medalhas, incluindo 11 de ouro, ele recentemente conquistou o primeiro lugar no Campeonato Estadual da Federação do Rio Balanço Geral Interior RJ|Do R7 18/06/2025 - 16h03 (Atualizado em 18/06/2025 - 16h03 ) twitter

Carlos Gabriel, um talentoso atleta de jiu-jitsu de 15 anos de São Pedro da Aldeia (RJ), vem se destacando em competições nacionais e internacionais. Com 13 medalhas, incluindo 11 de ouro, ele recentemente conquistou o primeiro lugar no Campeonato Estadual da Federação do Rio. Carlos treina intensamente, conciliando estudos e esporte, com o apoio de sua família e do treinador. Ele se prepara para futuras competições, incluindo o Circuito Mineirinho e o mundial.