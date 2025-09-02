Jovem de 23 anos é morto a tiros em Itaperuna (RJ) No local, foram apreendidas 15 buchas de maconha e 11 cápsulas de calibre 9mm Balanço Geral Interior RJ|Do R7 02/09/2025 - 15h14 (Atualizado em 02/09/2025 - 15h14 ) twitter

Em Itaperuna (RJ), um jovem de 23 anos, Yuri Pereira da Silva, foi assassinado a tiros no bairro Cehab. A polícia foi acionada após moradores ouvirem disparos e encontrou o corpo do jovem na rua Maestro Francisco Gomes do Carmo. No local, foram apreendidas 15 buchas de maconha e 11 cápsulas de calibre 9mm. O caso está sob investigação e foi registrado na delegacia de Itaperuna.