Jovem remador de Macaé (RJ) brilha em campeonato de canoagem
Pedro equilibra treinos intensos com os estudos e sonha em competir mundialmente
Pedro Cypriano, de 15 anos, destacou-se na primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem, vencendo a prova de 500 metros na categoria K cadete masculino. Morador de Macaé (RJ), Pedro equilibra treinos intensos com os estudos e sonha em competir mundialmente. Apesar dos desafios, como a falta de incentivo ao esporte, ele já é campeão mineiro e carioca, e busca reconhecimento global.