Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Jovem remador de Macaé (RJ) brilha em campeonato de canoagem

Pedro equilibra treinos intensos com os estudos e sonha em competir mundialmente

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Pedro Cypriano, de 15 anos, destacou-se na primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem, vencendo a prova de 500 metros na categoria K cadete masculino. Morador de Macaé (RJ), Pedro equilibra treinos intensos com os estudos e sonha em competir mundialmente. Apesar dos desafios, como a falta de incentivo ao esporte, ele já é campeão mineiro e carioca, e busca reconhecimento global.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.