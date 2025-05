Julgamento do caso Letycia Peixoto é adiado Estudante grávida foi morta a tiros em frente de casa em março de 2023 Balanço Geral Interior RJ|Do R7 20/05/2025 - 16h55 (Atualizado em 20/05/2025 - 16h55 ) twitter

O julgamento dos envolvidos no assassinato de Letycia Peixoto, grávida e morta a tiros em março de 2023, foi adiado, frustrando a família que busca justiça. Letycia, uma estudante promissora, foi morta em frente de casa, e seu filho, nascido após um parto de emergência, também não sobreviveu. A mãe de Letícia, que presenciou o crime e foi baleada, expressa a dor contínua da família. O mandante do crime, Diogo Nadae, será julgado separadamente devido a recursos legais. A família enfrenta a dor da perda e a frustração com os adiamentos judiciais, enquanto busca respostas e justiça para Letycia e seu filho.