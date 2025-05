Justiça bloqueia mais de R$ 2 milhões da prefeitura de São Francisco de Itabapoana (RJ) Recursos foram bloqueados para quitar dívidas judiciais que deveriam ser pagas no orçamento de 2024 Balanço Geral Interior RJ|Do R7 14/05/2025 - 16h05 (Atualizado em 14/05/2025 - 16h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro bloqueou R$ 2.064.277 da prefeitura de São Francisco de Itabapoana, para quitar dívidas judiciais que deveriam ser pagas no orçamento de 2024. Esses recursos, originalmente destinados a obras de infraestrutura, foram bloqueados, principalmente, devido a processos de verbas trabalhistas sem possibilidade de recurso. O decreto municipal 59/2025, publicado em 16 de abril, detalha um total de R$ 132 milhões em dívidas herdadas de gestões anteriores e estabelece o contingenciamento de despesas. A cidade possui 379 precatórios a serem pagos, com R$ 9 milhões exigidos ainda este ano para evitar novos bloqueios.