Justiça suspende restrição a caminhões em Campos (RJ) e libera trânsito A suspensão atende a um pedido do Porto do Açu para evitar impactos econômicos Balanço Geral Interior RJ|Do R7 05/06/2025 - 18h06 (Atualizado em 05/06/2025 - 18h06 )

Atendendo a um pedido do Porto do Açu, a justiça suspendeu a portaria que impedia a circulação de caminhões pesados no perímetro urbano de Campos (RJ) devido à possibilidade de impactos econômicos. A prefeitura está ciente da decisão e planeja apresentar laudos técnicos sobre os danos causados pelo tráfego pesado.