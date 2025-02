Lancha com 18 pessoas afunda durante “chá de revelação” Marinheiros resgataram as vítimas, que não se feriram Balanço Geral Interior RJ|Do R7 04/02/2025 - 13h18 (Atualizado em 04/02/2025 - 13h18 ) twitter

Uma lancha com 18 pessoas afundou em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, durante uma festa de “chá de revelação” de bebê. Marinheiros que passavam pelo local resgataram as vítimas, que escaparam sem ferimentos.

Um vídeo registrou o momento em que os ocupantes, desesperados, pedem socorro no mar. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma idosa de 67 anos passou mal e precisou ser levada ao hospital.