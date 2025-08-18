Limpeza com máquinas na Lagoa do Iriry causa polêmica e preocupa ambientalistas Especialistas alertam que o uso de retroescavadeiras danificou a vegetação nativa, essencial para a preservação da área Balanço Geral Interior RJ|Do R7 18/08/2025 - 17h09 (Atualizado em 18/08/2025 - 17h09 ) twitter

A limpeza mecânica na Lagoa do Iriry, em Rio das Ostras (RJ), gerou polêmica ao violar o plano de manejo ambiental. Especialistas alertam que o uso de retroescavadeiras danificou a vegetação nativa, essencial para a preservação da área. A intervenção, realizada sob o programa ‘Limpar Rio’, foi criticada por alterar a drenagem natural e aumentar a erosão, comprometendo o habitat de flora e fauna locais.