Limpeza com máquinas na Lagoa do Iriry causa polêmica e preocupa ambientalistas

Especialistas alertam que o uso de retroescavadeiras danificou a vegetação nativa, essencial para a preservação da área

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

A limpeza mecânica na Lagoa do Iriry, em Rio das Ostras (RJ), gerou polêmica ao violar o plano de manejo ambiental. Especialistas alertam que o uso de retroescavadeiras danificou a vegetação nativa, essencial para a preservação da área. A intervenção, realizada sob o programa ‘Limpar Rio’, foi criticada por alterar a drenagem natural e aumentar a erosão, comprometendo o habitat de flora e fauna locais.

